Звезду YouTube арестовали по обвинению в хранении наркотиков в США

Американского стримера Доэрти арестовали по обвинению в хранении наркотиков
Miami Dade County Corrections and Rehabilitation

Американского стримера Джека Доэрти арестовали в Майами по обвинению в хранении наркотиков, передает The New York Post.

Доэрти предъявили обвинение в хранении запрещенных веществ, а также оказании сопротивления полицейским при аресте.

По информации СМИ, за Доэрти выплатили залог в размере $3500.

До задержания Доэрти опубликовал пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в котором хвастался, что отдыхает на яхте.

Канал Джека Доэрти на YouTube насчитывает более 15 миллионов подписчиков, наиболее известен он стал розыгрышами и провокационным поведением. Так, в октябре прошлого года он разбил свой суперкар McLaren стоимостью $200 000, когда вел прямую трансляцию за рулем.

В октябре блогершу Вискас оштрафовали за пропаганду наркотиков. В это время она находилась в СИЗО по обвинению в оскорблении чувств верующих.

Ранее сообщалось, что российские блогеры нарастили доходы в запрещенных соцсетях.

