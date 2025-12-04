На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова заявила, что в ответ на изъятие активов России «будет сюрприз»

Захарова: реакция России на изъятие замороженных активов будет сюрпризом
true
true
true
close
Roman Naumov/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что в ответ на возможное изъятие российских активов Европой «будет сюрприз».

«Это неадекватное поведение человека (объявившей об этой идее главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен — прим. ред.), который занимает такой пост. Это все из разряда неадекватных действий, идущих в одном русле — нанести Европейскому союзу максимальный ущерб», — заявила она.

Захарова не уточнила, каким именно будет ответ России в случае изъятия ее активов, но подчеркнула, что ЕС станет о нем известно.

До этого Financial Times (FT) со ссылкой на высокопоставленного представителя одной из стран ЕС писала, что в Европе многие, а не только Бельгия, опасаются выдачи Украине так называемого «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов.

По его словам, даже союзники фон дер Ляйен заявили, что она испытывает пределы возможностей ЕС. Критики этой идеи считают, что она нарушает законы блока, говорится в статье.

В конце ноября премьер-министр Бельгии Барт де Вевер направил письмо Урсуле фон дер Ляйен, в котором предостерег от действий, грозящих срывом мирного плана по Украине. Он считает, что конфискация замороженных российских активов грозит разрушить потенциальное соглашение для урегулирования конфликта.

Ранее Медведев пригрозил ЕС репарациями в случае кражи российских активов.

