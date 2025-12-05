На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле оценили подход Индии к урегулированию конфликта на Украине

Песков: Россия ценит взвешенный подход Индии в вопросе конфликта на Украине
Станислав Красильников/РИА Новости

Россия высоко ценит взвешенный подход Индии в вопросе урегулирования конфликта на территории Украины. Об этом RT заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Индия придерживается достаточно взвешенного подхода и выступает за мир... Мы также выступаем за мир, и мы действительно хотим мира», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что у Россия обладает возможностью обсуждать позицию Москвы в ходе диалога между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. По его словам, подобный метод является хорошим способом объяснить другим странам свою позицию.

Несколькими часами ранее Моди заявил, что Нью-Дели выступает за установление устойчивого, долгосрочного мира в контексте урегулирования украинского конфликта. Глава индийского кабмина подчеркнул, что Индия приветствует все усилия по нахождению мирного разрешения ситуации в республике.

Ранее Моди заявил о «глубоком доверии» между Россией и Индией.

