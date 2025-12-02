На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Дании началось строительство украинского оборонного предприятия

В Дании прошла церемония открытия строительства украинского военного завода
Depositphotos

В Дании началось строительство принадлежащего Украине оборонного предприятия. Об этом сообщает датское министерство промышленности, предпринимательства и финансов.

В городе Войенсе состоялась церемония закладки фундамента завода по производству твердого ракетного топлива, владельцем которого является украинская компания Fire Point. В ней приняли участие глава министерства Мортен Бёдсков, бургомистр коммуны Хадерслев Мадс Скау и директор Fire Point в Дании Вячеслав Бондарчук.

По словам Бёдскова, размещение производства Fire Point в Дании создаст новые рабочие места и даст значительный импульс оборонной промышленности страны. Но это также показывает, что мы стремимся помогать Украине и предоставлять украинскому народу и обороне наилучшие возможности для отстаивания своего права на свободу.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен назвал строительство предприятия новым и важным шагом в поддержке Копенгагеном обороноспособности и «освободительной борьбы» Киева.

11 ноября стало известно, что Дания выделит Украине 28-й пакет военной помощи, общая сумма которого составит $220 млн (около 17,8 млрд рублей).

Генсек НАТО анонсировал поступление на Украину нового оружия.

