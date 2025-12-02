На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Задержан бывший генсек дипслужбы Евросоюза

L'Echo: полиция Бельгии задержала экс-генсека дипслужбы ЕС Стефано Саннино
Virginia Mayo/AP

Бельгийская полиция задержала экс-генсека дипслужбы ЕС Стефано Саннино. Об этом сообщает газета L'Echo.

«Речь идет о деле, находящемся в производстве у следственного судьи в Ипре и расследуемом федеральной судебной полицией Западной Фландрии при поддержке Европейского управления по борьбе с мошенничеством (OLAF)», — говорится в сообщении.

По данным газеты, были задержаны ректор Колледжа Европы Федерика Могерини, а также Саннино. Третьим фигурантом является заместитель директора Колледжа Европы.

До этого Европейская прокуратура (EPPO) подтвердила информацию об обысках в штаб-квартире дипломатической службы Евросоюза (ЕС) в Брюсселе, а также последующее задержание трех человек.

Подтверждено, что расследование касается проекта Дипломатической академии ЕС для молодых дипломатов из европейских стран, тендер на реализацию которого получил Европейский колледж. Руководство учреждения подозревают в том, что они заранее знали о критериях отбора участников тендерного конкурса.

Ранее суд ЕС признал Фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о вакцинации.

