Прокуратура подтвердила обыски в штаб-квартире дипслужбы ЕС

Европрокуратура подтвердила информацию об обысках в дипслужбе ЕС в Брюссселе
true
true
true
close
Virginia Mayo/AP

Европейская прокуратура (EPPO) подтвердила информацию об обысках в штаб-квартире дипломатической службы Евросоюза (ЕС) в Брюсселе, а также последующее задержание трех человек. Официальное заявление доступно на сайте EPPO.

«Сегодня в Европейском колледже в Брюгге (Бельгия) и Европейской внешнеполитической службе в Брюсселе проводятся обыски в рамках расследования предполагаемого мошенничества», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, обыски проводились в нескольких зданиях колледжа и дипслужбы, а также в домах подозреваемых. Федеральная полиция Бельгии задержала троих людей.

Кроме того, подтверждено, что расследование касается проекта Дипломатической академии ЕС для молодых дипломатов из европейских стран, тендер на реализацию которого получил Европейский колледж. Руководство учреждения подозревают в том, что они заранее знали о критериях отбора участников тендерного конкурса.

Отмечается, что перед проведением обысков прокуратура добилась снятия иммунитета с нескольких подозреваемых.

Ранее суд ЕС признал Фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о вакцинации.

