Экс-советник Трампа потребовал от властей $50 млн

Bloomberg: экс-советник Трампа Флинн потребовал от властей $50 млн компенсации
Susan Walsh/AP

Бывший советник по национальной безопасности США Майкл Флинн требует от американского правительства компенсацию в размере $50 млн за судебное преследование по делу о так называемом «вмешательстве России» в выборы 2016 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно информации агентства, администрация Дональда Трампа ведет переговоры по иску, поданному Флинном. Бывший советник изначально признал вину в даче ложных показаний, но позже оспорил обвинения и был помилован Трампом в 2020 году.

«Он требует 50 миллионов долларов за то, что он считает неправомерным судебным преследованием», — сообщает Bloomberg.

Иск был подан в 2023 году совместно с экс-юристом Белого дома Стефаном Пассантино. При администрации Джо Байдена министерство юстиции отклонило апелляции обоих истцов.

В январе 2017 года Майкл Флинн стал советником Трампа по нацбезопасности, когда политик возглавил США. Однако уже в феврале чиновник был вынужден покинуть пост после того, как выяснилось, что он встречался с посолом РФ и обсуждал с ним антироссийские санкции.

Ранее Трамп помиловал десятки обвиняемых в участии во вмешательстве в выборы.

