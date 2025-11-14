США начнут добывать нефть на Аляске

Администрация Трампа утвердила отмену ограничений на добычу нефти на Аляске

Администрация президента США Дональда Трампа утвердила отмену введенных при его предшественнике Джо Байдене ограничений на добычу нефти и газа на Аляске. Об этом заявил министр внутренних дел США Дуглас Бергам, передает Reuters.

По словам Бергама, это решение позволит раскрыть энергетический потенциал Аляски, создать рабочие места для жителей ее северной части и укрепить топливную безопасность страны.

В октябре этого года администрация Трампа сняла запрет на разработку новых нефтегазовых месторождений на побережье штата Аляска.

В январе власти Аляски подали в суд на администрацию экс-президента Байдена за предоставление ограниченных прав на бурение нефтяных скважин в прибрежной зоне Соединенных Штатов. Они посчитали, что решение предыдущей администрации серьезно ограничит будущую разведку нефти и бурение скважин.

Ранее сообщалось, что Аляска может остаться без света из-за истощения запасов газа.