Трамп отправил в отставку генинспектора жилищного агентства США

Американский президент Дональд Трамп уволил генерального инспектора Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA) США Джо Аллена, который расследовал ипотечное кредитование его противников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Отставка Джо Аллена, исполняющего обязанности генерального инспектора FHFA, последовала за тем, как директор агентства Билл Пулт стал открыто выступать в поддержку администрации Трампа», — сообщили источники агентства.

По их данным, его отстранение от должности также произошло в момент, когда он готовился направить письмо в Конгресс с уведомлением об отказе FHFA сотрудничать с офисом генерального инспектора.

В конце августа Трамп также уволил члена совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лизу Кук, обвинив ее в мошенничестве с ипотечными заявками. Вскоре Минюст США запустил официальное расследование по этому делу. При этом сама Кук подала в суд на президента. В иске она утверждает, что увольнение было безосновательным и «сфабрикованным» для обхода закона о ФРС.

Позднее Федеральный суд округа Колумбия встал на сторону Кук, наложив запрет на ее увольнение на время рассмотрения дела. Судья Джиа Кобб признала, что подозрения в ипотечном мошенничестве не дают законных оснований для отстранения Кук. Более того, процедура увольнения, по мнению судьи, нарушила конституционные права управляющей ФРС на защиту и надлежащий судебный процесс.

