В США начали расследование в отношении управляющей ФРС

Министерство юстиции США начало уголовное расследование в отношении члена совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лизы Кук. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Уточняется, что американский минюст выдал ряд повесток в рамках проверки на предмет того, действительно ли Кук предоставила ложную информацию при подаче заявок на ипотеку.

20 августа президент США Дональд Трамп призвал члена совета управляющих ФРС уйти в отставку. Такое требование глава Белого дома озвучил на фоне обвинений Кук в мошенничестве с ипотекой, выдвинутых главой Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) США Биллом Пулте.

28 августа стало известно, что она подала в суд на Дональда Трампа на фоне попыток сместить ее с должности.

Ранее Трамп потребовал увольнения главы Intel.