На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США начали расследование в отношении управляющей ФРС

WSJ: минюст США начал расследование в отношении управляющей ФРС Лизы Кук
true
true
true
close
Global Look Press

Министерство юстиции США начало уголовное расследование в отношении члена совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лизы Кук. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Уточняется, что американский минюст выдал ряд повесток в рамках проверки на предмет того, действительно ли Кук предоставила ложную информацию при подаче заявок на ипотеку.

20 августа президент США Дональд Трамп призвал члена совета управляющих ФРС уйти в отставку. Такое требование глава Белого дома озвучил на фоне обвинений Кук в мошенничестве с ипотекой, выдвинутых главой Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) США Биллом Пулте.

28 августа стало известно, что она подала в суд на Дональда Трампа на фоне попыток сместить ее с должности.

Ранее Трамп потребовал увольнения главы Intel.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами