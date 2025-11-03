Президент Нигерии отверг обвинения Трампа в преступлениях против христиан

Президент Нигерии Бола Тинубу заявил, что его администрация стремится к обеспечению безопасности граждан страны вне зависимости от их религиозной принадлежности и не допускает предвзятости в отношении христиан. Об этом сообщает РИА Новости.

«Обозначение Нигерии в качестве государства, которому чужда религиозная терпимость, совершенно не отражает реальность на местах и игнорирует усилия правительства по обеспечению свободы совести для всех нигерийцев. Свобода вероисповедания и религиозная терпимость являются неотъемлемой частью нашей национальной идентичности», — сказал политик.

По словам Тинубу, его правительство активно работает с представителями крупных конфессий в стране, чтобы обеспечить их мирное сосуществование. Он подчеркнул, что Нигерия является демократическим государством с конституционными гарантиями свободы вероисповедания. По его словам, с 2023 года администрация страны открыто и активно взаимодействует как с мусульманскими, так и с христианскими религиозными лидерами, и продолжает реагировать на вызовы в сфере безопасности, касающиеся всех граждан безотносительно вероисповедания.

1 ноября президент США Дональд Трамп поручил Пентагону подготовить потенциальные силовые меры против Нигерии из-за преступлений против христиан. Глава государства предупредил, что если ситуация в республике не изменится, то Вашингтон незамедлительно прекратит всю помощь Абудже и даже может ввести свои войска на территорию африканской страны. По словам хозяина Белого дома, вторжение в Нигерию будет «быстрым и жестким».

Ранее стало известно, что глава Нигерии после угроз Трампа планирует встретиться с ним на следующей неделе.