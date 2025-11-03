Умер автор закона об общественном контроле

На 82-м году жизни скончался автор закона об общественном контроле Борщев

В возрасте 81 года умер политик Валерий Борщев, известный как автор закона об общественном контроле. Об этом сообщила в своем Telegram-канале член Совета по правам человека Ева Меркачева.

«Ушел дома, в больнице быть он не хотел. Из его комнаты сделали хосписную палату. Он долго боролся с мучительной болезнью. Последний год не вставал», — написала она.

Вместе с тем Меркачева отметила, что Борщев был активен до последнего. Звонил, пытаясь помочь людям, оказавшимся в трудной ситуации.

Других подробностей, в том числе причин смерти или даты прощания, на момент публикации нет.

Борщев стал автором федерального закона «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания», вступившего в силу с сентября 2008 года. Таким образом, в стране появились общественные наблюдательные комиссии, задачей которых является контроль соблюдения прав человека в местах принудительного содержания.

