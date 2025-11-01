На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп отправился играть в гольф за $3,4 млн

Белый дом сообщил, что Трамп направился в гольф-клуб
true
true
true
close
Phil Noble/Reuters

Президент США Дональд Трамп отправился в гольф-клуб, сообщает пресс-пул Белого дома.

«В пятницу президент Дональд Трамп отметил первый полный месяц продолжающейся приостановки работы правительства, обвинив во всем демократов и отправившись в поездку во Флориду на гольф стоимостью 3,4 миллиона долларов», — пишет The Huffpost.

Издание добавляет, что теперь общая сумма, потраченная налогоплательщиками на гольф Трампа после его переизбрания на пост главы государства, составила $60,7 млн.

Глава государства прибыл во Флориду днем ранее. 31 октября в его частной резиденции Мар-а-Лаго прошла костюмированная вечеринка в честь кануна дня Всех Святых.

В конце октября новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити подарила Трампу, который приехал в Токио в рамках рабочего визита, клюшку «паттер» бывшего главы правительства страны Синдзо Абэ. Еще одним подарком стала сумка для гольфа, на которой расписался знаменитый японский гольфист Хидэки Мацуяма.

Ранее Трамп вспомнил про Путина и Зеленского во время игры в гольф с внучкой.

Второй срок Трампа
