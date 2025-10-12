Трамп вспомнил про Путина и Зеленского во время игры в гольф с внучкой

Трамп сделал заявление о Путине и Зеленском во время игры в гольф с внучкой Кай

Президент США Дональд Трамп во время игры в гольф со своей внучкой Кай сделал заявление о своих российском и украинском коллегах Владимире Путине и Владимире Зеленском. Видео доступно на YouTube-канале внучки главы Белого дома.

Трамп в ходе разговора с Кай отметил, что верит в урегулирование конфликта на Украине.

«Мы (США — «Газета.Ru») проделали большую работу — я остановил семь войн. Семь!» — сказал президент США.

9 октября Трамп заявил, что наращивает усилия, направленные на разрешение российско-украинского конфликта. По его словам, Россия и Украина в ближайшее время сядут за стол переговоров.

В этот же день президент США заявил, что восьмым конфликтом, который он сможет решить, будет конфликт на Украине. Глава Белого дома также напомнил, что Вашингтон урегулировали семь войн или крупных конфликтов.

Ранее Ушаков заявил, что контакты между представителями Путина и Трампа проводятся постоянно.