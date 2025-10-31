Еврокомиссия хочет судиться с тремя странами ЕС из-за Украины

Politico: ЕС не исключил иска против Венгрии, Словакии и Польши из-за Украины

Европейская комиссия (ЕК) не исключает подачу иска против Венгрии, Польши и Словакии из-за их позиции по ввозу зерна с Украины. Об этом сообщает газета Politico.

«Еврокомиссия не исключает обращения в суд против стран за запрет импорта с Украины», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, ограничения на импорт украинского зерна и другой продукции нарушают правила единого рынка Евросоюза, в связи с чем три страны могут столкнуться с судебными разбирательствами.

Позиция Венгрии, Словакии и Польши по украинскому зерну демонстрирует серьезную напряженность в торговых связях между ЕС и Украиной, подчеркивает Politico.

Доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев рассказал, что аграрии ЕС не выдерживают конкуренцию «с украинской полукриминальной сельхозотраслью», которая открыто демпингует на внешнем рынке за счет коррумпированных чиновников и уклонения от налогов.

Эксперт также спрогнозировал стагнацию и развал агропромышленного комплекса Украины. По его оценке, годовой доход страны может сократиться на €3,5 млрд.

Ранее в Польше потребовали заблокировать беспошлинную торговлю с Украиной.