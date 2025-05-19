Экономист предрек ускоренную стагнацию Украины

Евросоюз (ЕС) дал понять Украине, что не будет продлевать беспошлинный ввоз украинской продукции в Европу, который истекает в июне текущего года. Об этом говорится в материале РИА Новости.

Согласно статье агентства, ЕС вводит пошлины на импорт украинских товаров, ограничивая поставки кукурузы, сахара и мяса птицы. Польша и другие государства обвиняют Украину в демпинге, что наносит ущерб местным фермерам.

Кроме того, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия столкнулись с проблемами из-за дешевого украинского зерна. Это привело к запрету на его ввоз и ужесточению правил транзита.

Доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев в беседе с РИА Новости рассказал, что аграрии ЕС не выдерживают конкуренцию «с украинской полукриминальной сельхозотраслью», которая открыто демпингует на внешнем рынке за счет коррумпированных чиновников и уклонения от налогов.

Эксперт также спрогнозировал стагнацию и развал агропромышленного комплекса Украины. По его оценке, годовой доход страны может сократиться на €3,5 млрд.

7 мая представитель Еврокомиссии (ЕК) Олоф Жилл заявил, что ЕК не планирует продлевать беспошлинный ввоз украинских товаров в Евросоюз после 5 июня. По его словам, ЕК в настоящее время работает над другими мерами поддержки сельхозсектора Украины.

Ранее в Польше потребовали заблокировать беспошлинную торговлю с Украиной.