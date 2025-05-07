В Польше потребовали заблокировать беспошлинную торговлю с Украиной

Польские националисты требуют от правительства заблокировать продление соглашения о беспошлинной торговле с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат от коалиции националистов и евроскептиков Витольд Туманович заявил в сейме Польши, что уже 8 мая Европейский парламент должен в первом чтении принять предложение Европейской комиссии, которое предусматривает продление беспошлинной торговли с Украиной до 2028 года.

«Мы требуем, чтобы на такие соглашения было наложено вето. Я бы хотел знать, какие действия предпринимает правительства для того, чтобы не продолжать это разорительное соглашение», — сказал Туманович.

В июне 2022 года Евросоюз ввел беспошлинный ввоз товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольного завоза украинской сельхозпродукции и проблем на рынке ЕС, Еврокомиссия установила для семи наиболее «чувствительных» товаров предельные объемные импорта. Речь идет о яйцах, меде, мясе птицы, сахаре, овсе, кукурузе и крупах.

В прошлом году Еврокомиссия уже продлевала действие беспошлинного ввоза украинских товаров на территории стран ЕС. Оно истекает 5 июня этого года.

Ранее в Польше анонсировали увеличение числа пограничников на восточной границе.