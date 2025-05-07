Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше потребовали заблокировать беспошлинную торговлю с Украиной

Польские националисты потребовали заблокировать свободную торговлю с Украиной
close
Shutterstock

Польские националисты требуют от правительства заблокировать продление соглашения о беспошлинной торговле с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат от коалиции националистов и евроскептиков Витольд Туманович заявил в сейме Польши, что уже 8 мая Европейский парламент должен в первом чтении принять предложение Европейской комиссии, которое предусматривает продление беспошлинной торговли с Украиной до 2028 года.

«Мы требуем, чтобы на такие соглашения было наложено вето. Я бы хотел знать, какие действия предпринимает правительства для того, чтобы не продолжать это разорительное соглашение», — сказал Туманович.

В июне 2022 года Евросоюз ввел беспошлинный ввоз товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольного завоза украинской сельхозпродукции и проблем на рынке ЕС, Еврокомиссия установила для семи наиболее «чувствительных» товаров предельные объемные импорта. Речь идет о яйцах, меде, мясе птицы, сахаре, овсе, кукурузе и крупах.

В прошлом году Еврокомиссия уже продлевала действие беспошлинного ввоза украинских товаров на территории стран ЕС. Оно истекает 5 июня этого года.

Ранее в Польше анонсировали увеличение числа пограничников на восточной границе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами