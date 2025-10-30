На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме заявили, что Россия и Китай «вместе идут к переустройству мира»

В Госдуме заявили, что Украина не была главной темой переговоров Си Цзиньпина и Трампа
Александр Казаков/РИА Новости

Урегулирование на Украине не было основной темой переговоров Дональда Трампа и Си Цзиньпина, об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Также он ответил на вопрос, нет ли риска, что США станут для Китая более серьезным партнером, чем Россия.

«В сообщении китайского правительства, подготовленном по итогам встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина слово «Украина» не упоминается ни разу, а в том, что выдал прессе американский президент – единожды, причем с оговоркой, что, мол, решили подробно этого вопроса не касаться. Украина постепенно отодвигается на периферию мировой политики, и с ней все еще готовы нянчиться только в Европе, но и там уже очень жалко денег. С тех пора, как Трамп переложил финансирование конфликта на европейские плечи, желающих заниматься этим становится все меньше и меньше», — считает Журавлев.

По мнению парламентария, США не станут для Китая большим союзником, чем Россия.

«Что касается стратегического партнерства, то у Китая, конечно, и товарооборот с США во много раз больше, чем с Россией, но речь ведь не идет о чисто экономических показателях. Россия и КНР остаются союзниками геополитическими, которые вместе идут к переустройству мира – из того, в котором царил один-единственный гегемон, к многополярному устройству», — сказал он.

До этого президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в Южной Корее. По итогам встречи политики договорились поддерживать взаимодействие государств на всех уровнях и оставить торговые связи «движущей силой» отношений. Председатель КНР выразил готовность вместе с США работать для достижения более значимых целей на благо всего мира.

Ранее профессор Ланьков заявил, что Южная Корея и КНДР хотят помириться.

