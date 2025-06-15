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Отец Маска заявил, что европейцы прошлого были бы разочарованы современной Европой

Эррол Маск: в ЕС все меньше хотят работать из-за распространения социализма
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Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Жители европейских стран все меньше хотят работать, заявил отец миллиардера и предпринимателя Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск в беседе с РИА Новости.

«С распространением социализма, как я это вижу, в Европе желание людей работать ослабевает. Зачем работать, если я могу получать деньги, не работая», — заявил собеседник агентства.

Эррол Маск подчеркнул, что желание покинуть страну, в которой повышают налогообложение, естественно для граждан. В то же время бизнесмен указал, что уровень IQ, а также сообразительность у европейцев «никуда не делись». Ввиду этого, сбрасывать Европу со счетов не стоит, резюмировал отец предпринимателя.

При этом он отметил, что если бы европейцы, которые жили 100 лет назад увидели, что произошло с Европой, то, по мнению Маска, они были бы очень разочарованы.

До этого Эррол Маск рассказал, что власти западных стран пугают граждан угрозой, якобы исходящей от РФ, чтобы держать их «в узде». Бизнесмен обратил внимание, что совокупный размер Вооруженных сил НАТО в 10 раз превышает российские войска. Но, несмотря на это, на Западе пытаются изображать РФ как угрозу.

Ранее в Госдуме предложили предоставить Маску политическое убежище.

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