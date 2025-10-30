Си Цзиньпин высказался о прошедших в Пусане переговорах с Трампом

Китай никогда не стремился бросать вызов кому-либо и выступает за всеобщее развитие. Об этом заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в южнокорейском Пусане, передает агентство «Синьхуа».

Политик подчеркнул, что вместо подобного вызова китайцы сосредоточились на том, чтобы вести свой собственный бизнес, «быть лучшей версией самих себя» и делиться возможностями развития со странами по всему миру.

Встреча между лидерами США и КНР стартовала в полдень по местному времени 30 октября и продолжалась 1 час 40 минут. Трамп положительно оценил прошедшие переговоры.

В начале встречи Си Цзиньпин призвал обеспечить поступательное развитие отношений между Китаем и Соединенными Штатами. Китайский лидер также отметил, что переговорщики двух стран достигли некоторого соглашения в решении основных торгово-экономических противоречий. Трамп в свою очередь заявил, что его встреча с Си Цзиньпином будет успешной.

Ранее Трамп объявил о плане посетить Китай.