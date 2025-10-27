На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Такер Карлсон назвал Путина самым популярным лидером в мире

Журналист Карлсон назвал Путина самым популярным лидером в мире
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Американский консервативный журналист Такер Карлсон в интервью RTVI назвал президента России Владимира Путина самым популярным лидером в мире с большим отрывом.

«Допустим, вы находитесь в Западной Европе, Канаде, в англоязычном мире, за пределами англоязычного мира, в Азии, на Ближнем Востоке, в Восточной Европе. Вы не встретите никого, кому бы не нравился Путин, Путин словно всемирная знаменитость», — сказал Карлсон.

По его мнению, причина популярности президента России заключается в том, что он поставил интересы страны выше собственных, в отличие от лидеров стран Запада.

Сентябрьский опрос фонда «Общественное мнение» (ФОМ) показал, 82% россиян положительно оценивают работу Владимира Путина на посту президента. При этом противоположного мнения придерживаются 9%, еще 10% воздержались.

ФОМ уточнил, опрос проводился с 5 по 7 сентября в 97 населенных пунктах 51 региона России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. При этом статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6%.

Ранее в Китае рассказали о трижды спасшем страну от катастрофы Путине.

