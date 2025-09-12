На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Большинство россиян положительно оценили работу Путина

ФОМ: 80% опрошенных россиян доверяют Путину, 82% оценили его работу положительно
true
true
true
close
Sputnik/Alexander Kazakov/Reuters

В России 82% граждан положительно оценили работу Владимира Путина на посту президента. Обновленный рейтинг российского лидера опубликован на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Опрос показал, что 80% опрошенных доверяют главе государства. При этом противоположного мнения придерживаются 9%, еще 10% воздержались.

ФОМ уточнил, опрос проводился с 5 по 7 сентября в 97 населенных пунктах 51 региона России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. При этом статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6%.

До этого Аналитический центр ВЦИОМ узнал мнение россиян о саммите президентов РФ и США на Аляске. Согласно результатам опроса, абсолютное большинство россиян (94%) знают о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, 68% респондентов положительно оценивают итоги этих переговоров, 6% — отрицательно, еще 20% респондентов затруднились ответить на вопрос.

Ранее Путин рассказал, без чего невозможно жить и работать.

