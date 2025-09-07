На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Китае рассказали о трижды спасшем страну от катастрофы Путине

Baijiahao: Путин три раза спасал КНР от катастрофы
Sputnik/Alexander Kazakov/Reuters

Президент России Владимир Путин трижды спасал КНР от катастрофы, что объясняет популярность российского лидера среди китайцев. Об этом пишет издание Baijiahao.

В статье также говорится, что глава РФ «всегда был жестким парнем на международной арене. При этом российский политик «не раз протягивал руку помощи Китаю в критические моменты».

Авторы публикации также обратили внимание, что отношения между РФ и КНР не всегда были такими хорошими, как сейчас. Они постепенно начали налаживаться после того, как Путин стал президентом России. В итоге российско-китайские отношения достигли лучшего уровня за все время.

В материале отмечаются три ключевых этапа сотрудничества двух стран. Первый этап — Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 2001 года. Тогда Москва и Пекин заключили контракты на поставку российских вооружений, что позволило КНР прорвать технологическую блокаду со стороны Запада и создать одну из сильнейших армий мира.

Второй этап — газовый контракт 2014 года о ежегодных поставках 38 млрд кубометров российского газа в Китай. Это помогло обеспечить энергетическую безопасность КНР и сократить зависимость от энергоресурсов с Ближнего Востока.

Третьим случаем стали действия России в ответ на санкции, которые против нее в 2022 году ввели государства Запада. РФ на своем примере продемонстрировала Китаю, как противодействовать экономическому давлению.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что председатель КНР Си Цзиньпин с особым вниманием отнесся к Путину во время его визита в Китай.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что дружба Китая и РФ «закалена огнем и скреплена кровью».

