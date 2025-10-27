На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Эстонии заявили о готовности сбивать российские цели: «Очень легкий ответ»

Глава МИД Цахкна: Эстония готова сбивать залетевшие в страну российские цели
Global Look Press

Эстония готова сбивать российские воздушные цели, которые пересекут воздушное пространство страны. Об этом заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна, чьи слова приводит «РБК-Украина».

«Очень легкий ответ, как говорит президент Трамп. Мы будем их [цели] перехватывать и сбивать. И протокол НАТО по этому поводу существует уже 20 лет. НАТО готово защищать свою территорию с первой секунды, с первого толчка», — заверил Цахкна.

По его словам, во время инцидента с якобы залетевшими на территорию страны истребителями МиГ-31 самолеты НАТО на месте «были готовы действовать, если бы увидели непосредственную угрозу нашему суверенитету и независимости».

19 сентября эстонские власти заявили, что три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо и находились там около 12 минут. В регионе были подняты истребители НАТО для сопровождения истребителей. Позже Таллин обратился к союзникам по НАТО, запросив консультацию согласно четвертой статье устава альянса.

Ранее глава МИД Финляндии призвала изменить «имперские расчеты» России.

