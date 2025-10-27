Пхеньян пообещал Москве неизменную поддержку в одном вопросе

Пхеньян неизменно поддерживает политику России по отстаиванию территориальной целостности. Об этом заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи (на фото) во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, пишет РИА Новости.

«Неизменно поддерживать политику российского руководства, направленную на отстаивание суверенитета государства, территориальной целостности, международной справедливости», — сказала Цой Сон Хи.

Она подчеркнула, что это незыблемая позиция внешней политики правительства КНДР.

Глава министерства иностранных дел Северной Кореи находится с рабочим визитом в России с 26 по 28 октября. 27 октября начались ее переговоры с Сергеем Лавровым в Москве. По информации российского посольства в Северной Корее, главы МИД РФ и КНДР обсудят широкий круг вопросов двусторонних отношений и международной политики.

До этого стало известно, что Цой Сон Хи посетит Россию и Белоруссию по приглашению дипведомств двух стран.

В июле этого года глава МИД России Сергей Лавров во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном поблагодарил его за поддержку со стороны Пхеньяна, в том числе в вопросе освобождения Курской области. Как сообщили в МИД РФ, Северная Корея последовательно поддерживает действия России в рамках специальной военной операции (СВО). Также в министерстве отметили вклад военных Корейской народной армии, которые, по информации ведомства, помогли вытеснить украинские формирования и иностранных наемников с территории Курской области.

Ранее Путин пригласил Ким Чен Ына с визитом в Россию.