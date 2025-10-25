Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил руководство Европейского союза в лицемерии и неверных приоритетах в подходе к урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает издание The European Conservative.

По словам словацкого политика, европейские лидеры демонстрируют «небрежное» отношение к продолжающемуся кровопролитию, в то время как сотни людей ежедневно не выживают на фронте. Фицо подчеркнул, что в Брюсселе больше озабочены карательными мерами, чем поиском путей прекращения конфликта.

Премьер-министр также осудил попытки ЕС определять, кто может участвовать в мирных переговорах, назвав это препятствием для конструктивного диалога. Особую критику вызвало, по его словам, стремление европейских политиков «устранить Виктора Орбана», которое в Брюсселе считают более значимым, чем прекращение боевых действий.

24 октября Фицо заявил, что Словакия продолжит поставлять гуманитарную помощь Украине, но не будет покрывать за счет собственного бюджета военные расходы.

