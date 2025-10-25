На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Словакии раскритиковал приоритеты ЕС в урегулировании украинского конфликта

European Conservative: Фицо обвинил ЕС в лицемерии из-за политики в отношении РФ
IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил руководство Европейского союза в лицемерии и неверных приоритетах в подходе к урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает издание The European Conservative.

По словам словацкого политика, европейские лидеры демонстрируют «небрежное» отношение к продолжающемуся кровопролитию, в то время как сотни людей ежедневно не выживают на фронте. Фицо подчеркнул, что в Брюсселе больше озабочены карательными мерами, чем поиском путей прекращения конфликта.

Премьер-министр также осудил попытки ЕС определять, кто может участвовать в мирных переговорах, назвав это препятствием для конструктивного диалога. Особую критику вызвало, по его словам, стремление европейских политиков «устранить Виктора Орбана», которое в Брюсселе считают более значимым, чем прекращение боевых действий.

24 октября Фицо заявил, что Словакия продолжит поставлять гуманитарную помощь Украине, но не будет покрывать за счет собственного бюджета военные расходы.

Ранее премьер Словакии назвал единственную причину, по которой русские «встают на колени».

