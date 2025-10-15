На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Министр обороны Британии анонсировал ответ НАТО на действия России

Глава МО Британии Хили анонсировал ответ НАТО на якобы агрессивные действия РФ
true
true
true
close
Thomas Krych/AP

Министр обороны Британии Джон Хили заявил, что сегодня представители стран НАТО соберутся в Брюсселе, чтобы усилить ответ Североатлантического альянса на якобы «агрессивные действия» России. Его слова приводит «Европейская правда».

«Сегодня Великобритания и страны НАТО собираются, чтобы усилить наш ответ на агрессию России. Вторжение [президента РФ Владимира] Путина на территорию НАТО – безрассудно, опасно и абсолютно недопустимо», – заявил Хили.

Глава МО Британии предупредил, что в случае угроз НАТО военный блок «будет действовать». Хили призвал ответить на эскалацию «нашей силой», имея в виду Североатлантический альянс.

До этого министр обороны Великобритании Джон Хили обратился к российскому лидеру Владимиру Путину, призвав его начать переговоры и остановить конфликт на Украине. Он также напомнил, что в 2025 году Великобритания предоставила Украине самый большой за всю свою историю объем военной помощи.

Ранее Зеленский анонсировал «серьезную новость» на следующей неделе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами