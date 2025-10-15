Министр обороны Британии Джон Хили заявил, что сегодня представители стран НАТО соберутся в Брюсселе, чтобы усилить ответ Североатлантического альянса на якобы «агрессивные действия» России. Его слова приводит «Европейская правда».

«Сегодня Великобритания и страны НАТО собираются, чтобы усилить наш ответ на агрессию России. Вторжение [президента РФ Владимира] Путина на территорию НАТО – безрассудно, опасно и абсолютно недопустимо», – заявил Хили.

Глава МО Британии предупредил, что в случае угроз НАТО военный блок «будет действовать». Хили призвал ответить на эскалацию «нашей силой», имея в виду Североатлантический альянс.

До этого министр обороны Великобритании Джон Хили обратился к российскому лидеру Владимиру Путину, призвав его начать переговоры и остановить конфликт на Украине. Он также напомнил, что в 2025 году Великобритания предоставила Украине самый большой за всю свою историю объем военной помощи.

