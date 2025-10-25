На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог усомнился, что «коалиция желающих» поможет Украине удержать фронт

Политолог Доктороу: план «коалиции желающих» не поможет Украине удержать фронт
Maksym Kishka/Reuters

Предложенный премьер-министром Великобритании Киром Стармером план в рамках «коалиции желающих» не поможет Украине удержать линию фронта. Такое мнение высказал американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

«Учитывая тот факт, что линия фронта неумолимо двигается, а коалиционные силы явно не горят желанием ее останавливать, то Киеву ничего не светит. Готов поспорить, что это действует на нервы Зеленскому», — сказал Доктороу.

По его словам, никого в Европе не интересует мнение Украины, ей только выставляют новые требования в обмен на поддержку борьбы с Россией. Голос Киева не учитывается, констатировал политолог.

Сама «коалиция желающих» придерживается удобной стратегии, не участвуя в боевых действиях, но поставляя Украине оружие и боеприпасы, сказал эксперт.

24 октября состоялось очередное заседание так называемой «коалиции желающих». По данным канала Sky News, участники этой встречи, в частности, обсуждали вопрос о поставках Киеву дальнобойных ракет для ударов вглубь России.

В публикации отмечается, что вместе с тем члены «коалиции» обсудили вопрос об изъятии российских замороженных активов в Европе, а также то, как нанести Москве «еще больший удар» в нефтяной сфере.

Ранее профессор раскрыл стратегию ЕС после отмены встречи Путина и Трампа.

