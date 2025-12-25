Краснодарский пенсионер отдал мошенникам 12 млн рублей после звонка «президента банка»

В Краснодаре 72-летний житель стал жертвой телефонных мошенников и лишился более 12 миллионов рублей, он перевел злоумышленникам все свои сбережения, деньги, занятые у знакомых, и выручку от продажи автомобиля. Об этом сообщает краевое управление МВД.

Пенсионеру поступил звонок от неизвестного, который представился президентом одного из банков. Звонивший сообщил о якобы незаконной попытке перевода средств с его счета. Затем на связь вышел другой злоумышленник, назвавшийся сотрудником ФСБ, и сообщил, что на имя потерпевшего оформили кредит под залог его квартиры.

Под предлогом «защиты от негативных последствий» мошенники потребовали перевести все деньги на «безопасный счет». Пенсионер последовал их указаниям. Он занял у знакомых около 4 млн рублей, добавил к ним свои накопления в размере 6,8 млн и перевел деньги. Также мужчина продал свой автомобиль за 1,6 млн рублей и отдал наличные курьеру для «декларирования».

Общая сумма ущерба составила 12,4 млн рублей. После перевода денег мужчина понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.

