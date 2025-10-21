На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Макрон заявил, что гарантии безопасности Украине согласованы

Президент Макрон: коалиция желающих согласовала гарантии безопасности Украине
Ludovic Marin/Pool/Reuters

Европа согласовала гарантии безопасности для Украины в рамках так называемой «коалиции желающих». Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет Le Monde.

По его словам, единственный возможный мир для Украины – «прочный и длительный», который обеспечивает гарантии безопасности «защищающейся стороны».

«Именно это, мы, европейцы, завершили согласовывать [гарантии безопасности] в рамках коалиции желающих. Эта коалиция соберется в пятницу, и мы будем сопредседательствовать на ней вместе с премьер-министром [Великобритании] Киром Стармером, привлекая, конечно, и президента Зеленского», — сказал Макрон.

17 сентября Владимир Зеленский заявил, что союзники Киева практически завершили работу над гарантиями безопасности республики, осталось лишь несколько нюансов. Он отметил, что Вашингтон «поддерживает гарантии и будет участником», но Украина хочет более конкретных вещей. Глава государства также заметил, что 26 стран согласились предоставить соответствующие гарантии.

Ранее Макрон высказался о территориальных уступках со стороны Украины.

