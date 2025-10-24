На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп рассказал о влиянии наркокартелей в Колумбии и Мексике

Трамп считает, что Колумбия и Мексика перешли под контроль наркокартелей
Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что Колумбия и Мексика полностью оказались под контролем наркокартелей. Запись выступления опубликована на YouTube-канале Белого дома.

По его словам, «они живут в страхе в собственных страхах, потому что картели управляют этими странами».

Трамп утверждает, что Колумбия является наркопритоном на протяжении долгого времени, «там сейчас паршивый лидер». Он добавил, что аналогичная ситуация наблюдается и в Мексике, там всем управляют картели.

Президент США подчеркнул, что испытывает огромное уважение к президенту соседней страны Клаудии Шейнбаум. По его словам, она является храброй женщиной.

8 августа газета The New York Times сообщила, что Трамп в секретном порядке утвердил директиву для Пентагона, разрешающую применение военной силы против ряда латиноамериканских наркокартелей, квалифицированных его администрацией как террористические организации. В статье издания говорится, что такое решение официально санкционирует проведение прямых военных операций против картелей как в морской акватории, так и на территории иностранных государств.

Ранее глава Пентагона сообщил об уничтожении лодки с наркотиками в Тихом океане.

