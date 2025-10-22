Глава Пентагона сообщил об уничтожении лодки с наркотиками в Тихом океане

Американские вооруженные силы нанесли удар в Тихом океане по лодке, предположительно использовавшейся для контрабанды наркотиков. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет в соцсети Х.

«Вчера по указанию президента [США Дональда] Трампа министерство обороны нанесло удар по судну, принадлежащему признанной террористической организации и занимающемуся наркотрафиком в восточной части Тихого океана», — написал он.

По данным разведки США, судно участвовало в незаконной контрабанде наркотиков. Во время атаки, которая проводилась в международных водах, на борту судна находились два человека — оба были уничтожены, рассказал Хегсет.

«Наркотеррористы, намеревающиеся отравить наши берега, не найдут безопасного убежища нигде в нашем полушарии. Подобно тому, как «Аль-Каида» (организация запрещена в России) вела войну против нашей родины, эти картели ведут войну против наших границ и нашего народа. Им не будет ни убежища, ни прощения — только справедливость», — заключил глава военного ведомства.

До этого агентство Associated Press сообщило, что Трамп в борьбе с наркотрафиком опирается на те же полномочия, что и бывший американский лидер Джордж Буш-младший, объявивший в 2001 году «войну против терроризма».

Ранее Трамп пригрозил президенту Колумбии из-за производства наркотиков в стране.