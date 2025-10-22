На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава Пентагона сообщил об уничтожении лодки с наркотиками в Тихом океане

Глава Пентагона подтвердил удар ВС США по лодке с наркотиками в Тихом океане
true
true
true
close
CNP/AdMedia/Global Look Press

Американские вооруженные силы нанесли удар в Тихом океане по лодке, предположительно использовавшейся для контрабанды наркотиков. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет в соцсети Х.

«Вчера по указанию президента [США Дональда] Трампа министерство обороны нанесло удар по судну, принадлежащему признанной террористической организации и занимающемуся наркотрафиком в восточной части Тихого океана», — написал он.

По данным разведки США, судно участвовало в незаконной контрабанде наркотиков. Во время атаки, которая проводилась в международных водах, на борту судна находились два человека — оба были уничтожены, рассказал Хегсет.

«Наркотеррористы, намеревающиеся отравить наши берега, не найдут безопасного убежища нигде в нашем полушарии. Подобно тому, как «Аль-Каида» (организация запрещена в России) вела войну против нашей родины, эти картели ведут войну против наших границ и нашего народа. Им не будет ни убежища, ни прощения — только справедливость», — заключил глава военного ведомства.

До этого агентство Associated Press сообщило, что Трамп в борьбе с наркотрафиком опирается на те же полномочия, что и бывший американский лидер Джордж Буш-младший, объявивший в 2001 году «войну против терроризма».

Ранее Трамп пригрозил президенту Колумбии из-за производства наркотиков в стране.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами