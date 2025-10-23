На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Саммит ЕС призвал ускорить милитаризацию сообщества

Участники саммита ЕС призвали ускорить милитаризацию экономики сообщества
true
true
true
close
Francois Lenoir/Reuters

Участники саммита Евросоюза заявили о необходимости ускорить милитаризацию экономики сообщества. Это следует из заявления, которое было принято по итогам одной из встреч, сообщает ТАСС.

«С целью повышения возможностей европейской военной промышленности Европейский совет призвал страны ЕС направить оборонные инвестиции на совместные проекты по разработке, производству и закупке вооружений при поддержке Европейского оборонного агентства», — цитирует агентство документ.

Отмечается, что участники саммита дали поручение Еврокомиссии ускорить реализацию военных программ и проектов при максимальном подключении Украины.

2 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на милитаризацию Европы будет весьма убедительным.

В конце мая Совет ЕС одобрил создание фонда милитаризации Евросоюза на €150 млрд.

Через него Евросоюз предоставит до €150 млрд, которые будут выплачены заинтересованным государствам-членам союза по требованию и на основе национальных планов. Выплаты будут предоставляться в форме долгосрочных кредитов по конкурентоспособным ценам.

Ранее на Западе заявили, что Евросоюз выбрал эскалацию отношений с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами