Саммит ЕС призвал ускорить милитаризацию сообщества

Участники саммита Евросоюза заявили о необходимости ускорить милитаризацию экономики сообщества. Это следует из заявления, которое было принято по итогам одной из встреч, сообщает ТАСС.

«С целью повышения возможностей европейской военной промышленности Европейский совет призвал страны ЕС направить оборонные инвестиции на совместные проекты по разработке, производству и закупке вооружений при поддержке Европейского оборонного агентства», — цитирует агентство документ.

Отмечается, что участники саммита дали поручение Еврокомиссии ускорить реализацию военных программ и проектов при максимальном подключении Украины.

2 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на милитаризацию Европы будет весьма убедительным.

В конце мая Совет ЕС одобрил создание фонда милитаризации Евросоюза на €150 млрд.

Через него Евросоюз предоставит до €150 млрд, которые будут выплачены заинтересованным государствам-членам союза по требованию и на основе национальных планов. Выплаты будут предоставляться в форме долгосрочных кредитов по конкурентоспособным ценам.

Ранее на Западе заявили, что Евросоюз выбрал эскалацию отношений с Россией.