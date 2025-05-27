Совет Евросоюза согласовал для своих стран кредит на милитаризацию

Министры стран Европейского союза 27 мая одобрили создание фонда вооружений в размере €150 млрд ($170,7 млрд), который направлен на обеспечение безопасности на континенте. Об этом сообщает Reuters.

Одобрение министров стало последним юридическим шагом в создании схемы «Действия по безопасности для Европы» (SAFE).

Отмечается, что через SAFE Евросоюз предоставит до €150 млрд, которые будут выплачены заинтересованным государствам-членам союза по требованию и на основе национальных планов. Выплаты будут предоставляться в форме долгосрочных кредитов по конкурентоспособным ценам.

По данным агентства, эта программа, в том числе, будет доступна и для Украины.

Европейская комиссия 19 марта представила новую оборонную стратегию «Перевооружение Европы». Позднее название документа изменили на менее агрессивное — «Готовность 2030» — в связи с протестом ряда стран Евросоюза. Стратегией предусматривается привлечение порядка €800 млрд в течение четырех лет. Большую часть денежных средств предлагается взять из бюджетов государств Европы (порядка €650 млрд), еще €150 млрд планируют задействовать в виде кредитов, при этом ЕК намерена предоставить бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправить на военные расходы средства, которые были предусмотрены на развитие регионов. Кроме того, «Готовность 2030» предполагает увеличить расходы стран ЕС на оборону на 1,5% ВВП.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова начать обсуждение о размещении в других странах Европы самолетов с ядерным оружием.