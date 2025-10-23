На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ФРГ назвали «международного игрока», способного склонить Россию к переговорам

Вадефуль: Китай может использовать свой вес, чтобы склонить РФ к переговорам
Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что в ходе своей поездки в Китай намерен затронуть вопрос поддержки Москвы со стороны Пекина. Его слова приводит Reuters.

«Китай — решающий международный игрок. Его вес в мире растет. И Китай может использовать этот вес, чтобы добиться того, чтобы Россия наконец-то вступила в серьезные переговоры», — сказал Вадефуль.

По его словам, Москва должна согласиться на переговоры, которые будут уважать суверенитет Украины. Европа заинтересована в том, чтобы «Китай способствовал достижению справедливого и прочного мира». Ни одна страна не имеет такого влияния на Россию, как КНР, указал министр.

До этого официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что давление на президента России Владимира Путина не приведет к урегулированию конфликта на Украине. Так он ответил на вопрос журналистки о том, может ли председатель КНР Си Цзиньпин «значительно повлиять на Путина», приводя цитату американского лидера Дональда Трампа.

Ранее в Госдуме допустили компромиссы от России на переговорах с Западом.

