В Госдуме прокомментировали угрозы Польши о задержании самолета Путина

Депутат Швыткин: заявления ЕС о самолете Путина показывают их стремление к войне

Угрозы со стороны главы МИД Польши Радослава Сикорского о принудительном задержании самолета президента РФ Владимира Путина можно смело назвать «безответственными и провокационными». Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин.

«Подобными заявлениями глава МИД Польши ставит под угрозу само существование таких государств, как Украина и Польша. Так как малейшая провокация в отношении нашего президента либо попытка этой провокации повлечет за собой молниеносную реакцию», — сказал депутат.

По мнению Швыткина, подобные заявления в очередной раз доказывают, что «в Евросоюзе стремятся к войне, а не к миру».

Глава МИД Польши заявил в интервью радиостанции Radio Rodzina, что самолет президента России могут принудительно посадить, если он окажется в польском воздушном пространстве. Министр напомнил, что МУС выдал ордер на арест российского лидера и у Варшавы есть в связи с этим обязательства.

Ранее в России не исключили, что страны ЕС устроят провокацию с самолетом Путина.