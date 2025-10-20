Трамп предупредил о расплате за продолжение украинского конфликта

Американский лидер Дональд Трамп заявил о риске серьезных последствий в случае, если не удастся урегулировать конфликт на Украине. Его слова приводит «Интерфакс».

«Если мы добьемся соглашения — это прекрасно. А если нет, то очень много людей заплатят за это большую цену», — подчеркнул глава Белого дома.

При этом он не уточнил, кого именно затронут эти последствия.

Также Трамп выразил мнение, что заключению мирного соглашения мешает взаимная неприязнь между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

20 октября МИД РФ сообщил о разговоре госсекретаря США Марко Рубио и главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова. В заявлении сказано, что дипломаты в конструктивном ключе обсудили возможные конкретные шаги в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся телефонных переговоров Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом.

