Зеленский в ближайшее время встретится с Макроном

Зеленский сообщил, что договорился провести встречу с Макроном в ближайшее время
true
true
true
close
Nicolas Tucat/Pool via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном в ближайшее время. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

«Говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Сейчас правильный момент, чтобы подтолкнуть ситуацию к окончанию войны, и главное – полностью воспользоваться всеми возможностями и правильно давить на Россию. Давление на того, кто начал войну, — это ключ к развязке», — написал он.

Зеленский рассказал, что обсудил с французским лидером все актуальные аспекты дипломатии и недавние контакты Киева с партнерами.

Договорились встретиться в ближайшее время, добавил президент Украины.

12 октября Макрон заявил, что если Россия продолжит «упорствовать в своем воинственном упрямстве и в своем отказе сесть за стол переговоров, ей придется заплатить за это цену».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова французского президента, заявил, что российская сторона готова к мирному урегулированию.

Ранее Эрдоган сообщил Макрону о намерении продвигать стамбульские переговоры.

