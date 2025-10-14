Песков ответил на слова президента Франции Макрона о «расплате» за упорство

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова президента Франции Эммануэля Макрона, который пригрозил Москве «расплатой» за упорство. Его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона готова к мирному урегулированию.

«Россия в настоящий момент за неимением альтернатив продолжает спецоперацию», — отметил он.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Москва добьется поставленных целей и обеспечит свои интересы.

14 декабря депутат Госдумы Леонид Ивлев заявил, что Макрону стоит прекратить угрозы в адрес России и сосредоточить внимание на внутренних проблемах своего государства.

12 октября Макрон говорил, что Россия столкнется с последствиями и заплатит высокую цену, если откажется от переговоров.

Также французский лидер осудил удары Вооруженных сил России по украинским энергетическим объектам.

По словам Макрона, Франция и ее партнеры изучают возможность оказания помощи Украине, инфраструктура которой пострадала после обстрелов.

