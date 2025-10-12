Макрон пригрозил России расплатой в случае отказа от переговоров

Россия столкнется с последствиями и заплатит высокую цену, если откажется от переговоров. Об этом заявил в соцсети X президент Франции Эммануэль Макрон.

«Если Россия продолжит упорствовать в своем воинственном упрямстве и в своем отказе сесть за стол переговоров, ей придется заплатить за это цену», — написал он.

Также французский лидер осудил удары Вооруженных сил России по украинским энергетическим объектам.

По словам Макрона, Франция и ее партнеры изучают возможность оказания помощи Украине, инфраструктура которой пострадала после обстрелов.

12 октября президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с Макроном. Украинский лидер поблагодарил Францию за то, что она «так много сделала для защиты жизни». По его словам, Макрон проинформирован о приоритетных потребностях Украины — о системах противовоздушной обороны и ракетах. Зеленский добавил, что Киев проводит работу над усилением давления на Россию.

9 октября профессор университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что Макрон обращает «излишнее» внимание на украинский кризис, пытаясь скрыть неудачи во внутренней политике. По мнению эксперта, французский лидер ошибается в своих оценках. Украинская армия слабеет, а российские войска продолжают захватывать новые территории, отметил профессор.

