Евросоюз хочет больше полномочий для осмотра связанных с Россией судов

Politiсo: ЕС хочет больше полномочий для осмотра связанных с РФ танкеров

Евросоюз намеревается расширить возможности государств-членов для досмотра танкеров, которые, по мнению объединения, связаны с Россией. Об этом сообщает Politico со ссылкой на документ Европейской службы внешних действий (EEAS), подготовленный для встречи глав МИД стран ЕС.

«Евросоюз ищет способы усилить возможности для своих стран отправлять своих людей на борт судов из «теневого флота» России для инспекций», – говорится в документе.

Как отмечается, такого рода суда якобы могут представлять опасность для безопасности мореплавания, а также для экологии стран Евросоюза. Кроме того, по мнению EEAS, связанные с РФ танкеры могут использоваться «в качестве платформ для гибридных атак против территории ЕС».

В октябре EEAS приступила к техническим дискуссиям по данному вопросу, сообщает издание. Согласно проекту предложений спецслужб, речь идет о заключении потенциальных двусторонних соглашений между Европейским союзом и странами, регистрирующими суда. Эти договоры дадут возможность своевременно договариваться о высадке инспекторов на палубу судов для проведения необходимых проверок.

В Европейском союзе намерены к концу ноября завершить работу над проектом декларации, предусматривающей комплекс важных мер. После этого документ ожидает одобрение главами министерств иностранных дел стран ЕС. Далее глава европейской дипломатии Кая Каллас возьмет на себя задачу инициировать переговоры между Евросоюзом и государствами, под флагами которых плавают суда.

Как отмечает издание, в частности Панама, имеющая самый крупный судовой реестр, уже согласилась снять с регистрации корабли, против которых ввели санкции ЕС.

Ранее в конгрессе США предложили ввести санкции против «теневого флота» России.