«Великий Жириновский». Стало известно, как отпразднуют юбилей основателя ЛДПР

ЛДПР утвердила план по подготовке и проведению праздничных мероприятий по случаю 80-летнего юбилея со дня рождения основателя партии Владимира Жириновского, который будет отмечаться в 2026 году. Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе политического объединения, Жириновский стал первым политиком, мероприятия в честь которого будут организовываться по указу президента Владимира Путина.

Празднование будет состоять из 12 мероприятий, растянутых по 2026 году.

Так, в Манеже планируется юбилейная выставка «Жириновский навсегда». Кроме того, пройдет и праздничный концерт, посвященный политику. Также состоятся Международный научно-экспертный форум под названием «Жириновские чтения», выпуск документального фильма и открытие музея в честь основателя ЛДПР.

Среди других мероприятий: выпуск биографического издания, публикация стихов Жириновского, появление почтовых марок и мультимедийный проект с цитатами российского политического деятеля. Отдельно разрабатываются экскурсионный маршрут «В.В. Жириновский — депутат Государственной думы 1993–2022 годов» и памятные мероприятия в Госдуме.

По словам лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, все указанные события важны для сохранения наследия Жириновского, который был «уникальным политиком» и «замечательным человеком». Он поблагодарил президента России за поддержку инициативы по празднованию на государственном уровне.

«Великий Жириновский многое сделал для становления и развития современной России, поэтому в следующем году 80-летие будет отмечаться на уровне государства. Юбилейные мероприятия пройдут по всей стране и еще раз напомнят гражданам России и нашим соотечественникам за рубежом о жизненном пути и прозорливых идеях незаурядного политика и патриота», — заявил Слуцкий.

Политик отметил, что все акции направлены на «простых людей» в регионах России, интересы которых защищал «великий политик», помогавший им «выживать» и «становиться на ноги». Слуцкий заверил, что партия сделает все, чтобы народная память о Жириновском никогда не померкла.

Жириновский возглавлял ЛДПР с момента ее основания в 1992 году. Политика не стало 6 апреля 2022 года на фоне продолжительной борьбы с COVID-19.

Ранее ЛДПР предложила учредить стипендию Жириновского.