ЛДПР предложила учредить стипендию Жириновского

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением учредить стипендию имени Владимира Жириновского. Об этом сообщила пресс-служба партии, передает РИА Новости.

«Просим вас рассмотреть возможность учреждения правительством РФ стипендии имени Владимира Вольфовича Жириновского», - уточнили в обращении.

Речь идет о доплатах студентам, которые проявляют себя в области юриспруденции, права или политических дисциплин.

До этого в России предложили повысить президентские стипендии в 14 раз. Согласно проекту, также будет проходить индексация выплат на уровень инфляции. В настоящее время размер стипендии составляет 2,2 тысячи рублей, тогда как поднять ее хотят до 30 тысяч рублей. Ежегодно получать выплату смогут 3,4 тысячи студентов.

Также Минобрнауки выступило с инициативой выплачивать стипендию в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ) студентам-родителям.

Ранее Минтруд предложил увеличить МРОТ на 16%.