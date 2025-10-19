Петро ответил Трампу на обвинения в причастности к наркобизнесу

Президент Колумбии Густаво Петро дал резкий отпор Дональду Трампу, отреагировав на его слова о том, что колумбийский лидер является «главой нелегального наркобизнеса». Об этом пишет РИА Новости.

Петро в своем ответе заявил, что Колумбия всегда испытывала симпатию к культуре США и никогда не проявляла грубости. В свою очередь, он обвинил Трампа в невежестве и грубости по отношению к его стране. В качестве своеобразной рекомендации Петро предложил Трампу прочесть роман Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества», выразив уверенность, что тот найдет в нем полезные уроки.

Колумбийский президент также категорически опроверг обвинения в причастности к наркобизнесу, подчеркнув свою приверженность социалистическим ценностям. Он заявил о вере во взаимопомощь, общее благо и ценность человеческой жизни, которой, по его мнению, угрожает нефтяная политика, проводимая сторонниками капитализма, в том числе и самим Трампом. Петро противопоставил жадность, которую он считает порождением капитализма, высшей ценности – человеческой жизни.

Ранее Трамп остановил всю финансовую помощь Колумбии.