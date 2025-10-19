Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп остановил всю финансовую помощь Колумбии и обвинил лидера страны Густаво Петро в потворствовании массовому производству наркотиков. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Это стало крупнейшим бизнесом в Колумбии, и Петрo не предпринимает никаких мер для его остановки, несмотря на крупные выплаты и субсидии со стороны США <...>. С настоящего дня эти выплаты <...> больше не будут предоставляться Колумбии», — заявил американский лидер.

Он добавил, что запрещенные вещества, произведенные в Колумбии, впоследствии поставляются в Штаты, что приводит к «разрушениям и хаосу». В связи с этим Трамп призвал Петро остановить работу наркокартелей в стране, иначе «США закроют их сами, и это будет сделано далеко не мирным путем».

Президент США не в первый раз вступает в конфликт с Петро во время своего второго срока. В первые дни после инаугурации Трампа колумбийский лидер развернул два американских самолета с мигрантами из республики, а Трамп заявил, что действия властей Колумбии угрожают национальной и общественной безопасности США, и ввел санкции и пошлины в 25% на все товары из страны. Сразу после этого Петро согласился принимать депортационные рейсы.

Ранее сообщалось, что США развернули элитный полк спецопераций вблизи Венесуэлы.