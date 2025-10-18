На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МИД прокомментировал принятие антиколониальной резолюции в ГА ООН

Eduardo Munoz/Reuters

Поддержка антиколониальной резолюции подтверждает ее востребованный характер. Об этом заявил российский МИД, комментируя принятие Четвертым комитетом Генеральной Ассамблеи ООН антиколониальной резолюции.

Проект резолюции был подготовлен Группой друзей в защиту Устава ООН (ГДУ) при участии России. Соавторами документа выступили 23 государства. Он был принят 16 октября.

Документ развивает положения резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 79/115 «Искоренение колониализма во всех его формах и проявлениях», одобренной 4 декабря 2024 года, и закрепляет эту проблематику в повестке ООН.

«Убедительная поддержка резолюции наглядно подтверждает ее востребованный, конструктивный и объединительный характер», — говорится в заявлении.

В МИД добавили, что ГДУ в ближайшее время намерена внести документ на рассмотрение в ходе пленарной сессии ГА ООН.

Резолюцией провозглашается 14 декабря Международным днем борьбы с колониализмом.

Ранее Захарова назвала повестку, которую Россия будет продвигать в Совбезе ООН.

