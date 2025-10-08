Захарова назвала повестку, которую Россия будет продвигать в Совбезе ООН

Россия в период своего председательства в Совбезе ООН будет продвигать «конструктивную объединительную повестку». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Россия как постоянный член Совбеза ООН и ответственная участница международного сообщества по традиции приложит максимум усилий для обеспечения слаженной и оперативной работы Совбеза ООН», — отметила Захарова.

Представитель МИД добавила, что как бы ни было тяжело на современном этапе, Россия приложит максимум усилий, чтобы настроить «коллег на поиск общих знаменателей при внимательном учете подхода всех заинтересованных стран».

Захарова рассказала, что 23 октября пройдут открытые дебаты по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос. Запланированы заседания по Боснии и Герцеговине, Гаити, Йемену, Колумбии, Ливану, Ливии, Сирии, Сомали, ЦАР и другие. Пройдет брифинг председателя Международного суда ООН.

С 1 октября Россия стала председателем Совета Безопасности ООН, сменив на этом посту одного из непостоянных членов — Республику Корею. Председательство в Совбезе каждый месяц передается от одной страны к другой. В последний раз РФ председательствовала в июле прошлого года.

Ранее в МИД России раскритиковали избрание Бербок на пост председателя ГА ООН.