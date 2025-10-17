Трамп призвал Путина и Зеленского «немного поладить»

Президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский должны «немного поладить» для урегулирования конфликта. Об этом американский лидер заявил на встрече с украинским коллегой, онлайн-трансляцию встречи Fox News ведет на YouTube.

«Все, что им нужно сделать, — это немного поладить», — сказал Трамп.

Встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне стала третьей в 2025 году. За день до нее Трамп провел длительный телефонный разговор с Путиным, после чего стороны договорились о встрече в Будапеште. Теперь тон визита изменится, считают эксперты: в Киеве опасаются, что переговоры Трампа с Путиным могут повлиять на решения США в отношении военной помощи Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

17 октября издание Financial Times сообщило, что глава Белого дома вряд ли согласится продать ракеты Tomahawk союзникам по НАТО для их последующей передачи Украине, а решение по этому вопросу отложит до встречи с Путиным.

Ранее Трамп заявил, что перерастания украинского конфликта в третью мировую удалось избежать.