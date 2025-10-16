На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп заявил, что конфликт на Украине не перерастет в третью мировую войну

Трамп: перерастания украинского конфликта в третью мировую удалось избежать
Evgeniy Maloletka/AP

Перерастания конфликта на Украине в третью мировую войну удалось избежать. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме, сообщает телеканал C-Span.

«На мой взгляд, это могло привести к третьей мировой войне. Этого не произойдет, но могло [случиться]», — сказал американский лидер.

16 октября состоялся телефонный разговор между Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер поздравил главу США с достижением прекращения огня в секторе Газа и поблагодарил Меланию Трамп за участие в делах, связанных с возвращением российских и украинских детей на их родины.

Стороны также обсудили перспективы российско-американских торговых отношений после завершения украинского конфликта.

Кроме того, Трамп анонсировал новые переговоры делегаций России и США, а также заявил, что встретится с Путиным в Венгрии.

Ранее в Госдуме заявили, что НАТО семимильными шагами идет к третьей мировой войне.

