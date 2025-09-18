Евросоюз хочет отказаться от импорта российского СПГ под давлением Трампа

Евросоюз планирует до конца 2027 года отказаться от покупок российского сжиженного природного газа (СПГ) после заявлений президента США Дональда Трампа. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Европейский союз планирует меры по ускорению отказа от российского сжиженного природного газа всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп призвал ЕС принять дополнительные меры для ограничения торговли энергоносителями с Москвой», — говорится в сообщении издания.

Еврокомиссия, по данным агентства, рассматривает возможность включения в свой новый пакет санкций положения о поэтапном прекращении импорта всего российского СПГ до конца 2027 года.

Администрация Трампа призвала Европу ускорить сокращение импорта российского топлива более быстрыми темпами и оказала давление на союзников, чтобы те ввели пошлины на Индию и Китай в размере до 100% на закупки ими российской нефти, напоминает Bloomberg.

В четверг Трамп заявил, что готов ввести новые санкции против России, только если союзники Америки прекратят покупать российскую нефть.

Ранее Трамп заявил, что конфликт на Украине больше не грозит третьей мировой войной.