На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Евросоюз хочет отказаться от импорта российского СПГ под давлением Трампа

Bloomberg: ЕС хочет отказаться от импорта российского СПГ после призыва Трампа
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Евросоюз планирует до конца 2027 года отказаться от покупок российского сжиженного природного газа (СПГ) после заявлений президента США Дональда Трампа. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Европейский союз планирует меры по ускорению отказа от российского сжиженного природного газа всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп призвал ЕС принять дополнительные меры для ограничения торговли энергоносителями с Москвой», — говорится в сообщении издания.

Еврокомиссия, по данным агентства, рассматривает возможность включения в свой новый пакет санкций положения о поэтапном прекращении импорта всего российского СПГ до конца 2027 года.

Администрация Трампа призвала Европу ускорить сокращение импорта российского топлива более быстрыми темпами и оказала давление на союзников, чтобы те ввели пошлины на Индию и Китай в размере до 100% на закупки ими российской нефти, напоминает Bloomberg.

В четверг Трамп заявил, что готов ввести новые санкции против России, только если союзники Америки прекратят покупать российскую нефть.

Ранее Трамп заявил, что конфликт на Украине больше не грозит третьей мировой войной.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами